По мнению военного эксперта Андрея Марочко, причиной могла стать несогласованность действий между разными подразделениями вооруженных формирований Украины

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Два подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные у Кременной Луганской Народной Республики, устроили перестрелку. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в целом у Киева участились случаи дружественного огня на позициях в зоне специальной военной операции.

По его словам, российские средства объективного контроля зафиксировали перестрелку между двумя подразделениями ВСУ на опорном пункте, расположенном в 2,5 км западнее Нововодяного Кременского муниципального округа ЛНР.

"Так называемый дружественный стрелковый огонь был открыт украинскими боевиками с лесополосы севернее от укрепрайона - в ответ с закрытых позиций пошли в ход АГС (автоматический станковый гранатомет - прим. ТАСС) и минометы. Вероятнее всего, имеет место быть несогласованность действий между разными подразделениями вооруженных формирований Украины, но фактор выяснения отношений также нельзя исключать, поскольку рост подобных перестрелок отмечается и на других участках фронта", - сказал эксперт.