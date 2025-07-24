В Амурской области пропал пассажирский Ан-24

На борту самолета находятся 40 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого 40 пассажиров, не выходит на связь в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.

"Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" в нескольких км от аэропорта города Тынды не вышел на связь в контрольной точке", - сказал собеседник агентства. В МЧС подтвердили информацию, спасатели направлены на поиски.

По оперативным данным, на борту находятся 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Самолет не подавал сигналов о проблеме в воздухе.