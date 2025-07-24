Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области

Пассажирский самолет Ан-24 не вышел на связь в Амурской области. Его обломки обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По предварительным данным оперативных служб, все находившиеся на борту люди погибли.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не вышел на связь в контрольной точке в нескольких километрах от аэропорта города Тынды.
- Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.
- МЧС России направило спасателей к месту пропажи с радаров самолета.
- На поиски также вылетело воздушное судно Росавиации.
- Ан-24 не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе, отметили в оперативных службах.
- Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
- Тайга и болота осложняли поиск пропавшего Ан-24, сообщили в оперативных службах.
Обнаружение
- Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, сообщили ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
- Главное управление МЧС России по Амурской области после обнаружения самолета открыло телефон горячей линии: 8 (4162) 53-99-99.
- По предварительным данным оперативных служб, все находившиеся на борту люди погибли.
Число пассажиров
- По данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа.
- Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Telegram-канале, что, по предварительным данным, на борту пропавшего самолета находятся 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.
Расследование
- По факту пропажи пассажирского самолета завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).
- Перед полетом борт проходил необходимую проверку, заявили в авиакомпании.
- Самолет произвели почти 50 лет назад. В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года.
- В оперативных службах сообщили, что в качестве версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.