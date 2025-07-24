С задержанным проводятся следственные действия, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Сейчас у Егорова в Москве и Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски.

Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024-го.