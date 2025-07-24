К ответственности за нарушения миграционных законов привлекли не только сотрудников, но и работодателей: в отношении двух крупных компаний по доставке товаров составлено 37 административных протоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ходе рейда среди сотрудников служб доставки выявила почти 900 иностранцев - нарушителей миграционного законодательства, из которых 228 человек подлежат выдворению из России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Значительное количество правонарушений в ходе рейда полицейские выявили в сфере миграционного законодательства. Почти 900 мигрантов-курьеров находились на территории России с теми или иными нарушениями. При этом 228 иностранных специалистов помещены в специализированный центр для последующего принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Помимо административных правонарушений, полицейские выявили 42 преступления в сфере миграционного законодательства. По всем фактам возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, к ответственности за нарушения миграционных законов привлекли не только самих курьеров-иностранцев, но и их работодателей: в отношении двух крупных компаний по доставке товаров составлено 37 административных протоколов, предусматривающих крупные штрафные санкции.

В общей сложности в результате рейда - он проходил в течение двух недель - полицейские выявили 2 130 различных правонарушений. Большая часть из них оказалась связана с нарушениями правил дорожного движения, в связи с чем у курьеров изъяли 1 234 средства индивидуальной мобильности. Они помещены на спецстоянку для последующей технической экспертизы.