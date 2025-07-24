По факту пропажи пассажирского самолета в Амурской области завели уголовное дело

Сотрудники СК проводят комплекс следственных действий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пропажи пассажирского самолета в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

"В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом. <...>Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники СК проводят комплекс следственных действий.