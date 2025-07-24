Местонахождение воздушного судна не установлено, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-24, пропавший в Амурской области, перестал выходить на связь после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня около 13:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) утеряна связь с экипажем самолета Ан-24, выполнявшего рейс Хабаровск - Благовещенск - Тында авиакомпании "Ангара" (Иркутск). При заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна. Местонахождение воздушного судна не установлено, организована поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Тындинская транспортная прокуратура совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту самолета, по предварительным данным, находились 43 пассажира, из них 5 детей и 6 членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства.