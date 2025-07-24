В Крыму природный пожар потушили на площади 63 га

Огонь тушили более 200 человек и 40 единиц техники

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Природный пожар в Крыму, угрожавший населенным пунктам Солнечное и Виноградное, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Природный пожар в Феодосии ликвидирован. По уточненным данным, площадь составила 63 га", - сказали в МЧС.

В среду произошло загорание сухой растительности в городском округе Феодосия вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Изначальная площадь пожара составляла 5 га. Быстрому распространению огня способствовали жара и ветер. Огонь тушили более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.