Это первое подтвержденное применение военно-воздушных сил в ходе боевых действий между странами, отметила газета Khmer Times

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Истребители ВВС Таиланда нанесли бомбовый удар по военным позициям Камбоджи в ходе эскалации пограничного конфликта. Об этом сообщила газета Khmer Times.

По ее сведениям, в 11:30 (07:30 мск) истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по камбоджийским военным позициям вдоль спорной пограничной зоны в провинции Прэахвихеар. Это первое подтвержденное применение военно-воздушных сил в ходе боевых действий, отмечает издание.

Столкновения начались около 7:30 утра (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. Местные жители рассказали газете, что слышали звуки интенсивных перестрелок и взрывов, указывающих на то, что обе стороны могут использовать тяжелые вооружения. Ситуация остается напряженной, поскольку стороны укрепляют свои позиции вдоль границы.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение войск Таиланда, которое "нарушило территориальную целостность" королевства.