ТАСС: пропавший Ан-24 произвели почти 50 лет назад

Сертификат летной годности судна продлили до 2036 года, сообщили в авиационных службах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-24, пропавший в Амурской области при выполнении рейса из Благовещенска в Тынду, был произведен почти 50 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет был изготовлен в 1976 году на киевском авиационном заводе "Авиант". В том же году он совершил первый полет. В 2021 году сертификат летной годности борта был продлен до 2036 года", - сказал собеседник агентства.

За годы работы самолет был в эксплуатации у нескольких региональных авиакомпаний, облетев почти всю Россию.