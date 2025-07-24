Подозреваемый собирал и передавал сведения представителям украинских спецслужб о местах дислокации сил и средств ВС РФ на территории региона

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Херсонской области задержало сотрудника полиции 1982 года рождения, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам данных о дислокации ВС РФ, сообщили в региональном УФСБ.

"Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником одного из подразделений региональной полиции, на систематической основе посредством иностранного мессенджера WhatsApp осуществлял сбор и передачу сведений представителям украинских спецслужб о местах дислокации сил и средств ВС РФ на территории региона", - говорится в сообщении.

На кадрах, которые предоставили в УФСБ, мужчина рассказывает, что был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в Херсоне, где фотографировал для них не только места дислокации российских войск, но и блокпосты, а также результаты атак со стороны ВСУ. Затем он эвакуировался в Геническ, где устроился в полицию и продолжил сотрудничать с украинской стороной.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена).