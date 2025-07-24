У задержанных изъяли средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ФСБ России в восьми регионах РФ задержала девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей", - отметили в ЦОС. У них изъяли средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Следственными подразделениями территориальных органов безопасности возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ отметили, что наказание за эти преступления предусматривает до семи лет лишения свободы. "Основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", - отметили в спецслужбе.

В связи с этим в ФСБ призвали россиян к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность, и вновь отметили, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба безопасности России.