На месте падения обнаружили фюзеляж самолета, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Место крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что обломки Ан-24 были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды.

"ЕДДС сообщил, что [самолет] обнаружен экипажем вертолета Ми-8 в 15:26 (09:26 мск - прим. ТАСС), в 16 км от Тынды, в сторону населенного пункта Кувыкта, на склоне горы", - сказали в пресс-службе.