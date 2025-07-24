ТАСС: экс-губернатора Тамбовской области Егорова этапируют в Москву

Его подозревают в получении взятки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по подозрению в получении взятки, этапируют из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Егорова задержали в Тамбове, позже доставят в Москву, где изберут меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в рамках уголовного дела продолжаются обыски сразу по нескольким адресам и в Тамбове, и Москве. В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере.

Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.