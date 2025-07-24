Сотрудники пресекли незаконный вывоз золота почти на 10 млн рублей, сообщили в ФТС по Дальнему Востоку

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ на Дальнем Востоке пресекли незаконный вывоз золота почти на 10 млн рублей, которое было обнаружено в ящике с инструментами при осмотре рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Незаконный вывоз золота почти на 10 млн рублей пресекли читинские таможенники в пункте пропуска "Забайкальск". При осмотре рейсового автобуса в заднем левом отсеке инспекторы обнаружили ящик с инструментами. Внутри в двойном дне находилось 11 металлических слитков серого цвета общим весом 9,3 кг", - говорится в сообщении.

Провозивший груз мужчина пояснил, что ценный товар должен был доставить в Китай третьему лицу за вознаграждение.

"Экспертиза установила, что слитки изготовлены кустарным способом из сплава свинца и золота. Чистый вес драгоценного металла составил более 1,3 кг", - сообщили в ФТС.

В настоящее время гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа в размере до 1 млн рублей.