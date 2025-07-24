По факту катастрофы завели уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Глава Восточного управления СК на транспорте выехал на место крушения самолета в Тынде.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя Владимир Ануфриев в пресс-центре ТАСС.

"Руководитель управления и заместитель, курирующий Дальний Восток и руководитель отдела криминалистики непосредственно сейчас занимаются расследованием уголовного дела, которое возбуждено по факту катастрофы. Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействуем с организациями, задействованными в поисковой операции, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.