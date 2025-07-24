Украинский вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил о повреждении транспортных узлов и портов на юге страны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Транспортные узлы и другие объекты логистики получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Поражены объекты логистики", - написал он в своем Telegram-канале. По словам министра, повреждены транспортные узлы и порты. Кроме того, пострадала инфраструктура компании "Укржелдороги" ("Укрзализныци"). В ночь на четверг сообщалось о серии взрывов в Одессе.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указывал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отмечал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.