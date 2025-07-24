Их госпитализировали с осколочными ранениями различной степени тяжести, отметили в Минздраве Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Трое мирных жителей прифронтовой Васильевки в Запорожской области пострадали от удара украинского БПЛА, сообщили в Минздраве региона.

"В результате удара БПЛА возле Васильевки пострадали три мирных жителя. С осколочными ранениями различной степени тяжести они доставлены в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь им оказана в полном объеме", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минздраве сообщили о гибели водителя скорой помощи в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю скорой в Запорожской области, два медика получили ранения.