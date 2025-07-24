Как сообщили в авиационных службах, при этом была значительная облачность и погода была переменчива

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Погода позволяла аэропорту Тынды в Амурской области, в котором не смог приземлиться самолет Ан-24, принимать самолеты. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Погодные условия в Тынде позволяли принимать и отправлять рейсы. Видимость была до 10 км, ветер до 2 м/с, шел слабый дождь", - сказал собеседник агентства. По его словам, была значительная облачность, и погода была переменчива.

Как сообщил ТАСС дежурный синоптик Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с утра в Тынде было облачно. "Утром в 09:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) шел дождь, 16 градусов тепла. В 15:00 (09:00 мск) - 18 градусов, тихо. Между сроками был дождь и облачная погода", - сказал собеседник агентства.