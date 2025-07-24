Еще пять человек числятся пропавшими без вести

СЕУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Число погибших в Южной Корее из-за сильных дождей достигло 23, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в четверг министерство административного управления и безопасности.

Больше всего жертв в провинции Кёнсан-Намдо - 13 человек, в Кёнгидо - 6, в Чхунчхон-Намдо - 3, в городе Кванджу - 1. Число эвакуированных жителей составило в общей сложности 15,6 тыс. человек, из них 2,2 тыс. до сих пор не вернулись домой и находятся в пунктах временного размещения. Ранее сообщалось о 19 жертвах.

Ведомство отмечает, что восстановительные работы завершены на 50,7% поврежденных объектов. Ранее сообщалось, что власти страны привлекли к ним 6,9 тыс. военнослужащих и тяжелую инженерную технику. Военные принимают участие в расчистке дорог, восстановлении пострадавших зданий и сельскохозяйственных угодий, а также доставляют гуманитарную помощь в труднодоступные места. Бойцы южнокорейского спецназа ведут поиски пропавших без вести, используя резиновые лодки и беспилотники.

Из-за ударов стихии, пик которых пришелся на 16-20 июля, оказались повреждены около 7 тыс. зданий, затоплены объекты инфраструктуры и более 30 тыс. га сельхозугодий.