В отношении первого заместителя Домодедовского городского прокурора возбудили дело

Следствие ходатайствует перед судом о запрете определенных действий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении первого заместителя Домодедовского городского прокурора Вадима Хлюстова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Хлюстова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие ходатайствует перед судом о запрете определенных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Хлюстов несколько месяцев держал у себя несколько уголовных дел и не давал им ход, в том числе дело в отношении мужчины, пытавшегося в прошлом году сжечь ребенка.