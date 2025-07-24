Дмитрий Виноградов сослался на статью 51 Конституции России, сообщили в прокуратуре Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Дмитрий Виноградов, отец четверых детей, погибших от отравлением дихлофосом в селе Красная Сопка Красноярского края, отказался давать показания в суде, ссылаясь на статью 51 Конституции России. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Виноградов отказался от дачи показаний в судебном заседании, руководствуясь статьей 51 Конституции РФ (статья гарантирует право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников - прим. ТАСС)", - сказали в ведомстве.

Как заявляла ранее защита Виноградова, она не верит, что именно дихлофос стал причиной смерти четверых детей.

Адвокат Александр Гуртовенко сообщил ТАСС, что отказ отца от свидетельских показаний связан с болезненными воспоминаниями о гибели детей. "Его можно понять, вспоминать и проговаривать это снова болезненно. В суде были зачитаны его прежние показания", - сказал Гуртовенко.