Еще трое находятся в больнице

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Два работника поездной бригады ФПК ("дочка" РЖД) погибли в результате атак БПЛА на Сочи, еще трое находятся в больнице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали 5 работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В РЖД заверили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.