Борт левой консолью крыла задел мачту освещения при рулении после посадки, сообщили в авиационных службах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-24, который в четверг потерпел крушение в Амурской области, семь лет назад попал в авиационное происшествие и был поврежден. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"23 декабря 2018 году в аэропорту Бодайбо (Иркутская область) борт левой консолью крыла задел мачту освещения при рулении после посадки", - сказал собеседник агентства.

Самолет был поврежден и отстранен на время ремонта от полетов. На борту находилось 24 человека, никто из них не пострадал.

Во время инцидента самолет находился в лизинге компании "Руслайн" от "Ижавиа". Он выполнял рейс Иркутск - Усть-Кут - Бодайбо.