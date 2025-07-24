В частности, повреждены жилые дома в Абрикосовке и Раденске, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Ранения получили жители Алешек, Новой Каховки, Таврийска и Старой Збурьевки. Все семь человек находятся в больнице", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во время массированной атаки украинских дронов в ночь на четверг средства ПВО сбили над Херсонщиной более десятка беспилотников.

"Повреждены жилые дома в Абрикосовке и Раденске. В Новой Каховке горели хозяйственные постройки и автомобили. Из-за террористического удара врага без электроснабжения временно оставались Каиры и Счастливцево. Восстановительные работы завершены. Зафиксированы лесные пожары в Алешкинском, Геническом, Каховском, Скадовском и Чаплинском округах. Общая площадь возгораний - свыше 44 га. Огонь потушен", - перечислил губернатор последствия атак со стороны ВСУ за сутки.