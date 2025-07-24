Разбившийся в Приамурье Ан-24 с 2018 года попал в четыре авиаинцидента

В частности, самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 в 2018 году получил повреждения при выкатывании за пределы рулежной дорожки, следует из данных Росавиации. Также борт оказался участником еще трех авиаинцидентов.

В 2018 году самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, сообщается на сайте Росавиации. Тогда ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирского управление на транспорте СК РФ сообщил, что борт задел мачту освещения и повредил левое крыло. На борту было 24 человека, никто не пострадал.

Также данные об инцидентах с участием борта RA-47315 в разное время были опубликованы в Telegram-канале Aviaincident. 3 апреля 2022 года при выполнении рейса Иркутск - Бодайбо сработала система предупреждения опасных сближений с рейсом авиакомпании "Сибирь" (S7). 19 мая 2022 года самолет при выполнении рейса Чита - Чара вернулся в аэропорт вылета из-за отказа генератора. 6 марта 2025 года экипаж на маршруте Иркутск - Киренск запросил возврат на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Согласно сайту Росавиации, парк компании насчитывает 14 самолетов, включая 11 Ан-24, и 14 вертолетов.