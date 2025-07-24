Телеведущая находится в международном розыске

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило", - сообщил собеседник агентства.

Телеведущая заочно арестована, ей предъявлено обвинение. Она находится в международном розыске.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Лазаревой. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Вину она не признала.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали ТАСС, что телеведущая 14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете "публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма".-