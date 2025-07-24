Жителя Севастополя подозревают в призывах к ударам по Крымскому мосту

В отношении мужчины заведено уголовное дело

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Житель Севастополя подозревается в публичных призывах терроризму, в частности к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с ЦПЭ УМВД России по Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к террористической деятельности в сети Интернет и оправдании терроризма. <…> В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что 48-летний мужчина создал несколько учетных записей в мессенджере Telegram. С их помощью он размещал комментарии, призывающие к убийству президента России, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту и публично оправдывал атаки БПЛА по инфраструктурным объектам Москвы. Проведенная экспертиза показала, что текстовые сообщения содержат призывы к терроризму и оправдание подобных действий.

По информации УМВД России по Севастополю, мужчина, подозреваемый в публичных призывах к терроризму, является местным индивидуальным предпринимателем, он задержан.