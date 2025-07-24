В Москве задержали подозреваемых в избиении подростка на почве ненависти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали трех человек в возрасте от 16 до 19 лет по подозрению в избиении подростка около станции метро "Цветной бульвар" в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое фигурантов в возрасте от 16 до 19 лет, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 22 июля злоумышленники вблизи станции метро "Цветной бульвар", желая показать пренебрежительное отношение к обществу по мотивам ненависти к определенной социальной группе, напали на ранее незнакомого подростка.

По делу проведены очные ставки, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия соучастников. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование находятся на контроле в центральном аппарате СК России.