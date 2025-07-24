Что известно о пожаре в торговом центре в Новошахтинске

Один сотрудник МЧС России погиб, еще один пострадал во время поиска людей в здании горящего торгового центра в Новошахтинске Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Продолжается поиск двух сотрудников ТЦ.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Утром 24 июля в ТЦ по улице Ленина в Новошахтинске начался пожар.

На момент его возникновения посетителей в здании не было.

В тушении участвуют 84 человека и 29 единиц техники.

Пожарные ликвидировали открытое горение.

Спасатели продолжают поиск двух сотрудников горящего торгового центра.

Погибшие и пострадавшие