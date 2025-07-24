Что известно о пожаре в торговом центре в Новошахтинске

Один сотрудник МЧС России погиб, еще один пострадал во время поиска людей в здании горящего торгового центра в Новошахтинске Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Продолжается поиск двух сотрудников ТЦ.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Утром 24 июля в ТЦ по улице Ленина в Новошахтинске начался пожар.
- На момент его возникновения посетителей в здании не было.
- В тушении участвуют 84 человека и 29 единиц техники.
- Пожарные ликвидировали открытое горение.
- Спасатели продолжают поиск двух сотрудников горящего торгового центра.
Погибшие и пострадавшие
- Один сотрудник МЧС России погиб, еще один пострадал во время поиска людей в здании горящего торгового центра.