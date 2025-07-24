{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что известно о пожаре в торговом центре в Новошахтинске

Что известно о пожаре в торговом центре в Новошахтинске

© МЧС России

Один сотрудник МЧС России погиб, еще один пострадал во время поиска людей в здании горящего торгового центра в Новошахтинске Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Продолжается поиск двух сотрудников ТЦ.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Утром 24 июля в ТЦ по улице Ленина в Новошахтинске начался пожар.
  • На момент его возникновения посетителей в здании не было.
  • В тушении участвуют 84 человека и 29 единиц техники.
  • Пожарные ликвидировали открытое горение.
  • Спасатели продолжают поиск двух сотрудников горящего торгового центра.

Погибшие и пострадавшие

  • Один сотрудник МЧС России погиб, еще один пострадал во время поиска людей в здании горящего торгового центра.
Теги
РоссияРостовская область
Украина закрыла для судоходства русло Быстрое канала Дунай - Черное море
Причиной стал взрыв на судне-земснаряде, которое находилось там для проведения плановых работ
Читать полностью