Экс-главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в 84 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие его устройства на госслужбу и общее покровительство. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следствие считает, что Егоров с ноября 2022 года по ноябрь 2024-го получил от Стефанова незаконное денежное вознаграждение в размере 84 млн рублей не только деньгами, но и в виде различных услуг и имущества. За это он обещал общее покровительство и содействие в поступлении на госслужбу", - сказал собеседник агентства. В частности, по версии следствия, Стефанов оплатил в 2023 году трехдневное проживание бывшего чиновника в элитном отеле на берегу Ялты в размере 590 тыс. рублей, приобрел для нужд Егорова машину RAM 1500 за 11 млн рублей, частный дом, внес взнос за квартиру, приобретаемую в ипотеку, и погасил задолженность по кредиту супруги бывшего чиновника.

В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Стефанова - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также фигурантами дела стали два их посредника.

Егорова задержали в четверг в Тамбове, сейчас в рамках этого уголовного дела проводятся обыски в Москве и Тамбове, бывшего чиновника планируют этапировать в столицу, где изберут меру пресечения. Стефанов находится под домашним арестом по обвинению в хранении наркотиков. Ленинский районный суд Тамбова 13 марта арестовал его по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Спустя две недели суд смягчил ему меру пресечения, поменяв ее на домашний арест.

Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.