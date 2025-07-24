Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что семьи погибших получат необходимую помощь

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области, отметив, что будет проведено тщательное расследование причин произошедшего.

"Крушение пассажирского самолета в Амурской области - большая трагедия. Глубоко соболезную родственникам и близким погибших. Мужества и сил всем, чьи родные оказались на борту. Будет проведено тщательное расследование причин произошедшего. Семьи погибших получат необходимую помощь", - сказал Трутнев.

Губернаторы Забайкалья Александр Осипов, Кузбасса Илья Середюк, главы Якутии Айсен Николаев и Бурятии Алексей Цыденов, врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк выразили свои соболезнования в связи с гибелью пассажиров и экипажа в Амурской области.

"От имени всех жителей Якутии выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким трагически погибших в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Особенно больно осознавать, что среди пассажиров были дети. Пусть светлая память о близких и поддержка окружающих придадут сил пережить эту утрату. Якутия скорбит вместе с вами", - написал Николаев в своем Telegram-канале.