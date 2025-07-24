В белгородском приграничье из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель

Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю в селе Борки Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском округе в селе Борки легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина", - написал он.

По информации главы региона, пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму. После оказания медпомощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение.