Николая Симоненко подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, задержанного по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановлением Мещанского суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября в отношении Симоненко, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Следствие предъявило обвинение Симоненко в злоупотреблении полномочиями.

"Симоненко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД запросили арестовать вице-губернатора Брянской области. Симоненко и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура были задержаны во вторник в Брянске и этапированы в Москву для проведения с ними следственных действий.