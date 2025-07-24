Фигурантам дали от 8 до 20 лет

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Тульский областной суд вынес приговор 11 мужчинам и 4 женщинам по делу о незаконном обороте около 730 кг наркотиков и участии в преступном сообществе. Им назначены сроки наказания от 8 до 20 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Приговором Тульского областного суда все 15 членов организованного преступного сообщества признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 20 лет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что фигуранты дела - 11 мужчин и 4 женщины, являются жителями Тульской и Московской областей. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ), ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что с июня 2021 года по май 2023-го члены преступного сообщества занимались реализацией наркотиков через интернет-магазин "Мандарин". Из оборота изъято около 730 кг наркотических средств и психотропных веществ. Всего было выявлено 47 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, деятельность злоумышленников пресекли сотрудниками УМВД России по Тульской области.