Авиакомпания выразила соболезнования в связи с трагическим событием

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" готова оказать необходимое содействие после крушения самолета Ан-24 в Приамурье, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

"Аэрофлот" выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, произошедшим с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Аэрофлот готов оказать необходимое содействие, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших", - говорится в сообщении.