Также проводятся другие следственные действия

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в администрации Химок. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В здании администрации Химок проходят обыски и другие следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственные действия проводятся в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной.

Тверской районный суд Москвы 2 июля заочно арестовал бывшего первого заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 6 млн рублей.

По данным следствия, с марта по июнь этого года он совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела этой организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 000 040 рублей и 4 млн рублей за заключение муниципальных контрактов. Минаев объявлен в розыск. В рамках расследования его уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ "Объединенное городское хозяйство" городского округа Химки, заместителю начальника отдела этого учреждения, а также посреднику.

Соучастники уже находятся под стражей. Посредник в коррупции - под домашним арестом.