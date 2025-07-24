Движение затруднено

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Автобус без пассажиров сгорел на дублере 32-го км автодороги М-2 "Крым" в Подольске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ЧП случилось в 12:00 мск. "По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя рейсовым автобусом марки "Лиаз", остановился по причине неисправности. После чего произошло задымление, а потом и возгорание транспортного средства, припаркованного на обочине дороги, которое было без пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. "Движение затруднено", - подчеркнули в пресс-службе.

Судя по фотографиям, размещенным в Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, возгорание ликвидировано. Автобус почти полностью выгорел.