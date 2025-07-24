Абдель Фаттах ас-Сиси также выразил соболезнования семьям всех погибших

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину и всем россиянам в связи с крушением самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"От своего имени и от имени всего египетского народа выражаю искренние соболезнования моему другу президенту России Владимиру Путину и всем гражданам РФ в связи с крушением пассажирского самолета на востоке страны. Глубоко соболезную семьям всех погибших в этом трагическом инциденте", - написал ас-Сиси.