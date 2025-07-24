Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями, не признает вину. Об этом ТАСС сообщил представитель его защиты.

"Мой доверитель вину не признает", - заявил представитель защиты.

Мещанский районный суд Москвы 24 июля отправил вице-губернатора в СИЗО по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах. Симоненко предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сторона защиты обвиняемого просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.