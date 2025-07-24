Энергоснабжение АЭС находится "в чрезвычайно шатком положении", поскольку электростанция в последние три месяца располагала доступом лишь к 1 линии электропитания из 10, добавили в организации

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Звуки выстрелов и взрывов слышны практически каждый день недалеко от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), инспекторы которого находятся на станции в качестве наблюдателей.

"Команда МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, продолжает слышать артобстрелы, взрывы и огонь из огнестрельного оружия практически каждый день", - отмечается в документе.

В МАГАТЭ добавили, что энергоснабжение АЭС находится "в чрезвычайно шатком положении", поскольку электростанция в последние три месяца располагала доступом лишь к 1 линии электропитания из 10. В связи с этим инспекторы продолжили наблюдение за тестированием трех резервных дизельных генераторов на площадке АЭС. Они также обсудили с руководством станции возможные варианты восполнения пруда-охладителя и планы проведения учений по реагированию в чрезвычайных ситуациях, которые должны пройти до конца года.

ВСУ 23 июля несколько раз атаковали дронами-камикадзе район жилой застройки Энергодара, рядом с которым расположена АЭС. В ночь на 18 июля украинские войска из ствольной артиллерии обстреляли закрытый детсад и жилые дома, была ранена женщина. В течение лета 2025 года ВСУ еще несколько раз атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города и непосредственно ЗАЭС.

Ранее власти атомграда призвали сообщать о пособниках киевского режима, которые передают Украине сведения о специалистах Запорожской АЭС и других важных для города организаций с целью их запугивания. Для обмена данными с жителями Энергодара создан чат-бот. В администрации города подчеркнули, что всем приславшим необходимые данные гарантируют анонимность и соответствующую реакцию.