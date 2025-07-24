По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на место ЧП направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о крушении самолета в Амурской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на место падения направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства.

"Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства. Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Александрову А.А. представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела", - сказала она.

Петренко также напомнила, что Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту крушения самолета Ан-24 в районе города Тынды с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).