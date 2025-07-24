Объединенная пресс-служба судов области сообщила, что ущерб от противоправных действий фигурантов составил более 41 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Три участника организованной преступной группировки осуждены в Вологодской области за незаконную рубку леса. Они рубили лес и продавали на местные пилорамы с декабря 2018 года, ущерб составил более 41 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов области.

"Вынесен приговор в отношении трех подсудимых, совершавших незаконные рубки лесных насаждений на территории Вашкинского и Вытегорского районов, а также хищения древесины <…>. Судом в отношении всех подсудимых постановлен обвинительный приговор, подсудимые признаны виновными в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса), и девяти преступлений, квалифицированных по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.

Подсудимые действовали в составе организованной группы, созданной в декабре 2018 года. Ее организатор - 41-летний уроженец Ивановской области, зарегистрированный в Вашкинском районе Вологодской области. Он подбирал участки с учетом ликвидной древесины, организовывал ее продажу, нанимал работников на лесозаготовку и перевозку леса, доход распределял между всеми участниками. Его непосредственный помощник, 35-летний житель села Нюксеница, выезжал на участки, руководил наемными работниками и сам валил лес, вел его учет. Еще один участник группы, 43-летний уроженец города Лабытнанги, зарегистрированный в Сокольском районе, выполнял роль вальщика, но должен был взять на себя всю вину в случае обнаружения их деятельности правоохранительными органами.

Незаконно добытую древесину продавали организациям и предпринимателям с пилорамами в Вашкинском, Вологодском районах и городе Вологде. Преступную деятельность выявили сотрудники управления ФСБ России по Вологодской области.

Организатор и его помощник вину не признали. Организатор группы также признан виновным в перевозке незаконно добытой древесины покупателям, а также в хищении хвойного пиловочника и угоне транспортного средства. По совокупности преступлений организатору назначено 8,5 лет лишения свободы, его помощнику - 7,5 лет, третьему участнику - 4 года 2 месяца колонии общего режима.

С осужденных в солидарном порядке взыскан ущерб: 33 млн рублей в Минприроды области, более 4,5 млн рублей в пользу администрации Вашкинского округа и 2,5 млн рублей в пользу администрации Вытегорского округа. Сохранен арест на принадлежащие подсудимому транспортные средства и земельные участки. Орудия преступления конфискованы в доход государства.