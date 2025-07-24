В прокуратуре региона сообщили, что женщину приговорили к 12,5 года колонии общего режима

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии общего режима жительницу Херсонской области Дарью Павлову, которая передавала украинской разведке данные о дислокации подразделений ВС РФ, сообщили в прокуратуре региона.

"Осужденная, установив контакт с кадровым сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2023 года, находясь на территории Генического района Херсонской области, добровольно собирала данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Павловой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ России по региону, чьи сотрудники выявили и расследовали преступление, женщина передавала данные через мессенджер в обмен за денежное вознаграждение. Дело рассматривалось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).