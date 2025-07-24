По факту крушения Ан-24 заведено уголовное дело

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Люди, находившиеся на борту упавшего самолета в Амурской области, погибли. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Все люди, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказала она.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" перестал выходить на связь в Амурской области после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По различным данным, на борту находились около 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды.