В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщили, что Владимира Реука приговорили к восьми годам колонии общего режима

БРЯНСК, 24 июля. /ТАСС/. Клинцовский городской суд приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-депутата Клинцовского горсовета Брянской области Владимира Реука по делу о мошенничестве с деньгами участников специальной военной операции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний виновному окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах местного самоуправления, сроком на три года", - сказано в сообщении.

Установлено, что Реук, являясь депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов, используя статус выборного должностного лица, оказывающего помощь Вооруженные силам РФ, обманом похищал деньги участников СВО, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы.

Уточняется, что Реук признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Преступления пресечены сотрудникам УФСБ по Брянской области. Фигурант не признал вину в ходе судебного заседания.