Глава городского округа Иван Приходько что дрон также атаковал гражданский автомобиль

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Мирная жительница Горловки ДНР ранена в результате атаки украинского БПЛА, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"В результате удара БПЛА украинских террористов по улице Никитовское шоссе ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что повреждения домов в результате ударов со стороны ВСУ отмечены в Никитовском и Калининском районах города, сгорел магазин, а дрон атаковал гражданский автомобиль.

Управление администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины зафиксировало девять атак украинских беспилотников по Горловке с начала суток.