Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что сумма изъятых табачных изделий составила 11 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Дагестане из незаконного оборота изъяли более 85 тыс. немаркированной табачной продукции на сумму 11 млн рублей. Судом принято решение в установленном порядке уничтожить незаконную продукцию, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.

"УФСБ России по Республике Дагестан пресечена противоправная деятельность лица, причастного к хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике во взаимодействии с УЭБиПК МВД по Дагестану и Дагестанской таможней в городе Махачкале в помещениях на территории одного из пригородных рынков, а также в грузовом транспортном средстве обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве более 86 тыс. пачек, принадлежащая жителю Дагестана Гитинамагомедову Г.А. Общая стоимость изъятой продукции, согласно заключению эксперта, превысила 11 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Гитинамагомедов Г.А., не являясь индивидуальным предпринимателем и будучи не зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом на территории РФ товаров подлежащих обязательной маркировке, приобрел эту продукцию в Москве для дальнейшего сбыта в Дагестане.

"Кировский районный суд Махачкалы признал Гитинамагомедова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК России (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Изъятые немаркированные табачные изделия суд постановил уничтожить в установленном порядке", - добавили в пресс-службе.