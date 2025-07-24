Валерию Пужняк и еще одного мужчину продолжают искать, сообщили в добровольном поисковом отряде Сегежи "Длинный Берег"

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Поисковики в Карелии обнаружили вещи пропавшей туристки, сплавлявшейся по Белому морю в составе незарегистрированной группы. Поиски ее и еще одного мужчины продолжаются, сообщили в группе добровольного поискового отряда Сегежи "Длинный берег" во "ВКонтакте".

Незарегистрированная группа байдарочников сплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали маршрут и решили вернуться назад, сообщили в МЧС России 20 июля. Четверых эвакуировали, троих начали искать спасатели. Тело одного из мужчин обнаружили 23 июля возле острова Варбалуда, поиски остальных пропавших продолжаются.

"Сегодня утром ребятами были обнаружены вещи Леры. Просим добровольцев присоединиться к прочесу береговой линии", - сказано в сообщении.

Согласно объявлению о поиске пропавших, речь идет о Валерии Пужняк. В нем говорится, что девушка была одета в черный костюм, синий жилет и шапку.

Ранее сообщалось, что в поисках пропавших туристов спасатели осмотрели около 2 тыс. кв. км.