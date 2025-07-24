Их подозревают в мошенничестве, сообщили в правоохранительных органах

УФА, 24 июля. /ТАСС/. Руководитель центра развития туризма и его заместитель задержаны в Уфе по подозрению в мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Задержаны руководитель центра Юнусов и его заместитель Идельбаев. Сейчас им избирается мера пресечения", - сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере со средствами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Как уточнил собеседник агентства, подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября.